Giornata da ricordare per le Consulte della Calabria rappresentate da Franca Falduto e Lucia Rosaniti, rispettivamente responsabile e presidente regionale, elogiate dal ministro dell’Istruzione e del Merito per le attività messe in campo nella regione e proposte all’attenzione nazionale. Giuseppe Valditara ha incontrato, infatti, presso il Salone dei Ministri del Mim, l’ufficio di coordinamento nazionale dei presidenti di Consulta regionali che hanno esposto, dopo un confronto preliminare, coordinato dal direttore generale Francesca Carbone, una serie di iniziative.

«È la prima volta nella storia che le Consulte vengono convocate con una tale regolarità, instaurando un dialogo continuo e serrato con i rappresentanti degli studenti. Questo testimonia la nostra volontà di ascoltare e coinvolgere le nuove generazioni nelle decisioni che riguardano il loro futuro», ha dichiarato il ministro.

Durante l’incontro, sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza per il mondo della scuola. Molto convintamente, in un momento in cui sembrerebbe, trascurabile ai più, è stata sottolineata l’importanza della rappresentanza democratica, in generale e di quella degli studenti, in particolare, e, quindi del grande valore che l’esercizio della stessa nell’ambito delle assemblee plenarie e di tutte le altre attività, può avere per educare ad una cittadinanza attiva. Si è discusso inoltre del ruolo dell'intelligenza artificiale nell'Istruzione, della riforma del 4+2 e degli Its che, particolarmente in Calabria hanno riscosso grande successo e, pertanto, il ministro auspicherebbe che fossero organizzati come dei veri e propri Campus perché gli studenti possano trarre il massimo vantaggio dalla scelta di questo specifico percorso di studi. Per un confronto sull’edilizia scolastica ha risposto il direttore generale Simona Montesarchio approfondendo particolarmente gli interventi necessari e programmati sulle palestre mentre il direttore generale Gianna Barbieri è intervenuta, per quanto di sua competenza, sui sistemi informativi. È stata evidenziata anche l’importanza dello Sport come elemento fondamentale per il benessere e la formazione degli studenti. Particolare attenzione è stata riservata all’educazione civica, che includerà in modo specifico l’educazione finanziaria e stradale. Un rilievo importante è stato dato all’educazione al rispetto e, pertanto grande entusiasmo ha suscitato nel ministro l’apprendere del progetto regionale “RispettAmi” di cui le Consulte sono promotrici, incentrato sul contrasto alla violenza contro le donne. In conclusione, in un clima di grande serenità, i giovani rappresentanti hanno portato all’attenzione del Ministro proposte e riflessioni molto originali, avviando un dialogo costruttivo sulle priorità per il futuro della scuola italiana.

«Questo confronto con le Consulte è solo l’inizio di un percorso che mira a rendere gli studenti protagonisti del cambiamento», ha concluso il ministro Valditara lasciando in tutti i presidenti e referenti d’Italia, un grande entusiasmo nell’intraprendere il loro cammino in questo nuovo anno scolastico.