Poste Italiane comunica che da oggi vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore tessile: Fratelli Antongini e Co, Mastro Raphaël, Talarico, Soldini, relativi al valore della tariffa B pari a 1,30 euro per ciascun francobollo.

Ogni francobollo avrà una tiratura di 225mila esemplari, con fogli contenenti quarantacinque pezzi. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è stato realizzato con un progetto grafico a cura dell’Azienda Talarico e ottimizzata dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Riproduce una cravatta sartoriale realizzata con tessuto esclusivo da Talarico su cui spicca la famosa cucitura a “X”, realizzabile solo a mano, segno di riconoscimento che caratterizza la sua produzione. In alto, a destra, è presente il logo della ditta Talarico.

Completano il francobollo le rispettive legende “F.lli Antongini e Co”, “Manifattura Lane Borgosesia”, “175 Anni di Eccellenza”, “Dal 1967” e “Calzaturificio Fratelli Soldini”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili per tutti i francobolli presso l’ufficio postale di Roma V. R.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Per il francobollo dedicato a Talarico è stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo: al prezzo di 25 euro.