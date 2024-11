Il 12 agosto, a Cirò 'La Notte del Cuore': cena di beneficenza che vedrà la partecipazione di Manila Nazzaro, nelle vesti di madrina dell’evento, e quella dell’avvocato Cataldo Calabretta nel ruolo di moderatore

Realtà imprenditoriali solide, affermate e di successo, orgoglio della Calabria, ma conosciute e operative in tutta Italia così come all’estero, hanno risposto all’appello della Fondazione Con il Cuore-Uniti per la ricerca sul cancro.

Librandi, Bloomsbury, Sammarco, Gruppo Caffo, Amarelli, Caffè Mauro, Misericordia, Vitale Srl, Accademia del Bergamotto, Degusteria del Bergamotto, Ippolito Petroli, sono alcune delle tante aziende presenti all’iniziativa.

Grazie al fondamentale sostegno offerto da queste imprese, che hanno creduto sin da subito nell’importante “missione” della neonata fondazione, verranno messi in cantiere e realizzati progetti di assistenza, ricerca e prevenzione oncologica. Un’intesa che rientra nell’ottica di un impegno attivo e concreto da parte d’imprese economiche animate dal desiderio di affiancare alla propria attività ordinaria un’attenzione particolare e costante ad iniziative di natura solidaristica.

La Fondazione Con il Cuore-Uniti per la ricerca sul cancro, nata dall'idea delle socie fondatrici Sabina Ceccacci e Serafina Sammarco, ha come scopo esclusivo l’assistenza socio-sanitaria al malato , sostegno alla ricerca sul cancro e alla promozione della prevenzione oncologica, e precisamente promuove ed attua:

-la ricerca scientifica sul cancro svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente; la promozione di studi e ricerche sul cancro attraverso bandi per borse di studio, premi scientifici; l'organizzazione di campagne di prevenzione e di educazione alla salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro; la promozione di una cultura della diagnosi precoce, l'attenzione e il sostegno, anche economico, verso il malato e la sua famiglia.

Fondazione Con il Cuore-Uniti per la ricerca sul cancro, ha ricevuto il patrocinio di Università della Calabria, Case Western Reserve University, National Cancer Institute, Istituto Italiano di Tecnologia e Centro Nazionale delle Ricerche. La fondazione ha ottenuto il convinto sostegno da parte di tutta la comunità scientifica e si onora della collaborazione con il Prof. Giuseppe Strangi, docente presso la Case Western Reserve University di Cleveland negli Stati Uniti.

Per suggellare l’intesa tra la Fondazione Con il cuore e le aziende in questione, venerdì 12 agosto, nell’incantevole cornice di Borgo Saverona a Cirò Marina (Kr), si svolgerà La Notte del Cuore: cena di beneficenza che vedrà la partecipazione di Manila Nazzaro, nelle vesti di madrina dell’evento, e quella dell’avvocato Cataldo Calabretta nel ruolo di moderatore della discussione. Oltre all’illustre presenza di due esponenti del mondo scientifico: il ricercatore e fisico Giuseppe Strangi, docente CWRU University Cleveland USA e l’oncologo dott. Salvatore Turano.

Nel corso dell’incontro, il Prof Strangi spiegherà l’utilizzo delle nanotecnologie per la diagnosi e le terapie dei tumori. In particolare, mostrerà come attività di ricerca multidisciplinari che coinvolgono oncologi, fisici, matematici, biologi molecolari, ingegneri biomedici possano portare a risultati altamente innovativi. Il docente illustrerà la tecnica diagnostica messa a punto a Cleveland nel suo gruppo di ricerca, in fase di sperimentazione, per la diagnosi iniziale di tumori silenti ed estremamente aggressivi.