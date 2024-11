La popolare giornalista Nina Palmieri avrebbe smascherato un imprenditore col vizio di chiedere favori sessuali in cambio di lavoro

Nuova incursione sul Tirreno cosentino della iena Nina Palmieri. Questa volta la giornalista della popolare trasmissione di Italia Uno avrebbe intercettato a Paola un imprenditore che avrebbe l’abitudine di barattare opportunità di lavoro in cambio di favori sessuali. Alla vista delle telecamere, comparse all’improvviso all’ingresso della stazione ferroviaria della città del Santo, davanti la sede del Commissariato, l’imprenditore colto in flagrante, si sarebbe dato alla fuga prima sui binari, poi sul lungomare. Non è chiaro se si tratti di un uomo che esercita la propria attività a Cosenza o a Lamezia Terme. Il servizio andrà in onda nella prossima puntata delle Iene.