La vittoria della giovanissima Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 ha reso felice anche un piccolo comune calabrese. La nonna del compianto Giuseppe “Pino” Mango era originaria di Laino Borgo, piccolo centro situato nel Parco Nazionale del Pollino, distante circa 20 minuti da Lagonegro, città in cui Angelina e la sua famiglia sono nati e cresciuti. Il legame di Angelina Mango con la Calabria è quindi di tipo genealogico.

La bisnonna della cantante lucana, che di cognome si chiamava Longo, partì da giovane da Laino Borgo per trasferirsi a Lagonegro, dove insieme al marito piantarono le radici familiari. A Laino Borgo, almeno fino a una ventina di anni fa, vivevano pure altri parenti di Angelina Mango, come la sorella della bisnonna (e prozia) di Pino Mango, deceduto dieci anni fa durante un concerto di beneficenza a Policoro, località turistica della Basilicata che si trova nel versante ionico.

Angelina, prima della vittoria (non senza polemiche) di ieri sera, aveva fatto commuovere il Teatro dell’Ariston e non solo, esibendosi con la celebre canzone “La rondine” scritta da Pino Mango, che rimarrà nella storia per essere stato uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Un’interpretazione, quella di venerdì sera, che aveva scaldato il cuore di chi amava e ama ancora oggi il padre della vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'ultimo condotto da Amadeus.

Tante sono state le emozioni vissute ieri sera da Angelina Mango esplosa, artisticamente parlando, nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Un successo, quindi, che ha coinvolto anche la piccola comunità di Laino Borgo. Il sindaco Mariangelina Russo conferma: «Siamo felicissimi che Angelina abbia vinto il Festival di Sanremo, un orgoglio soprattutto per la vicina Lagonegro ma anche per Laino Borgo viste le origini familiari di Pino Mango».

Pino Mango agli inizi della sua carriera si recava spesso a Castrovillari, "capoluogo" del Pollino. In quegli anni c’era (e c’è tuttora) un’attività commerciale che lavorava nel campo della musica, grazie alla quale il cantautore mosse i primi passi. Insomma, il successo di Angelina Mango non ha fatto esplodere di gioia solo Lagonegro, ma anche la Calabria Settentrionale.