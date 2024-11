A Dentro la Notizia il magnifico rettore Giovanni Cuda: ecco i risultati ottenuti e i progetti per il futuro con l’obiettivo dichiarato di sostenere l’istanza di salute della Calabria

Ricerca, multidisciplinarietà, innovazione, integrazione e azioni condivise su basi regionali nell’interesse prioritario della Calabria e dei calabresi. Il percorso che l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro ha intrapreso oltre un anno fa, con l’insediamento del nuovo rettore Giovanni Cuda, procede speditissimo verso un obiettivo ambizioso ma che già è alla portata: rendere il prestigioso Ateneo, con il suo Campus, parte integrante dell’azione di rilancio della regione a tutela delle legittime istanze dei cittadini che invocano cure mediche adeguate e il diritto a una sanità pubblica e universale.

Si formano prevalentemente medici, alla “Magna Graecia”; medici di alto profilo che saranno i camici bianchi di domani o che lo sono già oggi con l’esperienza tangibile del Policlinico “Mater Domini” che, ormai integrato al Pugliese, ha dato vita alla più grande azienda sanitaria del Sud Italia, la “Dulbecco”. Si questa e delle altre sfide che attendono l’Ateneo ha parlato il magnifico rettore Giovanni Cuda intervistato a Dentro la Notizia, il format di LaC in onda alle 13 sul canale 11, da Pier Paolo Cambareri. Un punto della situazione che rilancia il bilancio che lo stesso Cuda (ordinario di Biologia molecolare, scienziato di fama e orgogliosamente calabrese) ha tratteggiato nei giorni scorsi rilevando i grandi progressi in chiave di ricerca, implementazione dei servizi, aumento degli iscritti che la “Magna Graecia” vive ormai da tempo.

Le scelte adottate, a quanto pare, stanno non soltanto dando i propri frutti ma rappresentano ora la speranza della Calabria che invoca una sanità adeguata agli standard e che troverà, grazie alle Scuole di specializzazione attivate (tra cui quella in Medicina di emergenza-urgenza) una nuova ancora cui appigliarsi. Una intervista a tutto campo per rilanciare un’eccellenza che, nell’immediato futuro, è destinata a rappresentare elemento chiave di una rinascita lungamente attesa e desiderata.

