La recente delibera della Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’Assessorato ai Trasporti guidato da Gianluca Gallo, che prevede il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale – ferroviario e su gomma – nei mesi estivi, rappresenta un passo importante verso il miglioramento della mobilità turistica nella nostra regione. Particolarmente significativa è l’inclusione, tra le tratte potenziate, dei collegamenti con gli stabilimenti termali calabresi, luoghi di benessere, cura e rigenerazione che ogni anno richiamano un numero crescente di visitatori, sia dall’Italia che dall’estero.

«In qualità di amministratore unico delle Terme di Galatro e presidente della Rete Terme di Calabria, accolgo con grande soddisfazione questa iniziativa – afferma Domenico Lione - che testimonia una crescente sensibilità istituzionale verso il valore del comparto termale calabrese, sia dal punto di vista turistico che sanitario».

L’accessibilità alle strutture termali è da tempo una delle criticità più avvertite. Un esempio concreto è rappresentato dalle Terme di Galatro, che, pur essendo una realtà apprezzata per la qualità delle sue acque e dei servizi offerti, risentono tuttora della mancanza di collegamenti diretti e agevoli con la stazione ferroviaria di Rosarno e con gli altri centri urbani, principale porta d’accesso per i visitatori provenienti da fuori regione. Il miglioramento di questi collegamenti, soprattutto nei mesi estivi di maggior afflusso, significa rendere più inclusivo e fruibile un servizio di salute e benessere, valorizzando al contempo i territori dell’entroterra calabrese.

Il potenziamento della mobilità, anche alla luce dell’incremento dei voli internazionali operati sugli aeroporti calabresi, può essere una leva decisiva per il rilancio del turismo termale, con ricadute positive sull’economia locale e sull’occupazione.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per la visione strategica con cui sta guidando i processi di sviluppo della Calabria, - sottolinea Lione - e all’assessore ai Trasporti Gianluca Gallo, per l’inserimento degli stabilimenti termali tra le priorità del piano di potenziamento estivo dei trasporti. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Ing. Giuseppe Pavone, dirigente del Settore Trasporti dell’Assessorato regionale, - continua l’Amministratore delle Terme di Galatro - per la disponibilità e la qualità del dialogo istituzionale avviato in questi mesi: un’interlocuzione tecnica attenta, concreta e orientata alla ricerca di soluzioni efficaci, che ha reso possibile il recepimento delle istanze provenienti dal territorio e dagli operatori del comparto termale». «Confido che questo intervento rappresenti solo l’inizio di un percorso virtuoso e strutturato, - conclude Domenico Lione - capace di integrare mobilità, turismo e benessere in un’unica visione di sviluppo sostenibile per la Calabria».