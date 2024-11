«Con la legge Cartabia retrocediamo dal punto di vista delle risposte che dobbiamo dare alla collettività»: lo ha detto a Potenza, nel pomeriggio, il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, a margine della presentazione del libro "Il grifone", scritto con il docente universitario Antonio Nicaso.

«La riforma - ha aggiunto - allontana le parti offese dalla giustizia, le persone che vogliono denunciare e che sono sempre meno tutelate. Non avrei mai immaginato di leggere i testi delle riforme per come sono stati redatti. Siamo nella situazione - ha proseguito - in cui lo Stato non protegge più le parti offese, se consente di far partire il processo solo se la parte offesa fa denuncia». Nell'occasione Gratteri ha parlato delle nuove mafie e delle loro capacità di trasformarsi: «Vogliamo - ha detto, introducendo i temi trattati - spiegare l'attualità, la parte avanzata delle mafie che attraverso hacker sono in grado di entrare nel dark web e comprare tutto quello che possono. Le mafie - ha aggiunto - sono contemporanee e per questo utilizzano gli stessi mezzi di comunicazione che hanno i giovani che sono la fascia sociale che non ha soldi, ma è quella che spende di più. Le mafie sono concentrate a fare campagna acquisti tra i giovani».