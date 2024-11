Un secolo di vita. Cento anni di storia. Anna Sulla taglia il traguardo e festeggia il suo centesimo compleanno circondata dall'affetto di amici e parenti. Quel bene che ha dispensato verso gli altri nel corso del tempo oggi le torna indietro tra carezze, abbracci e sorrisi.

Nata il 6 marzo del 1924 a Caraffa di Catanzaro, comunità arbëreshë incastonata nell'entroterra calabrese, la simpatica nonnina ha festeggiato nel suo paese di origine l'importante anniversario. Lo ha fatto portando con sé i ricordi più belli, le emozioni più forti ma anche le difficoltà ed i sacrifici che ha dovuto attraversare nei decenni.

Madre di cinque figli, nonna di dieci nipoti, bisnonna di sette pronipoti e trisavola di una: è questo il bilancio che per Anna Sulla più conta. Quello che condivide con il mondo e per cui dice di essere grata. Una vita, la sua, spesa anteponendo la famiglia ad ogni altra cosa. Affidando ad ogni azione intrapresa il compito di difendere e proteggere le relazioni più importanti dalla paura e dagli imprevisti dispensati dai giorni. Cento anni di esistenza di cui settanta passati accanto al marito Pietro, venuto a mancare nel 2016.

Capita, talvolta, di vedere spuntare il volto di nonna Anna sui social, soprattutto per via dei nipoti Alessia e Giampiero. Piccole incursioni sul web capaci di strappare un sorriso e spingere la vita a non lasciarsi prendere troppo sul serio.