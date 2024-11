Tre generazioni di ristoratori. Dal capostipite Filippo, che ha aperto il famoso ristorante di Vibo Valentia, fino a Tonino e Ivano, i figli, e Sara, la nipote, che hanno portato la loro storia nella capitale. Dopo il Simposio, locale del quartiere Prati, il 9 novembre scorso ha aperto in Largo del Nazareno, in pieno centro a Roma, il secondo ristorante della famiglia Daffinà. Si chiama Filippo’s, proprio come quello di Vibo Valentia, e all’inaugurazione erano presenti tantissimi ospiti, calabresi e romani, critici enogastronomici, per celebrare un altro pezzo di Calabria a Roma.

Anche le telecamere de LaCapitale erano alla grande serata di Filippo’s e hanno raccontato la festa nella puntata speciale andata in onda lunedì 14 novembre. Il tour del gusto dei fratelli Daffinà, che da Vibo portano a Roma i sapori calabresi, in un connubio con la cucina romana, continua oggi in Largo del Nazareno, dove resiste la tradizione ma si cerca di strizzare l’occhio anche alle nuove generazioni.

«Vogliamo attirare anche una clientela più giovane, che venga a cena ma anche a bere un bicchiere di vino o un cocktail dopo cena» ha detto Sara, nipote del capostipite Filippo «vogliamo aprirci ai giovani che la sera affollano il centro di Roma». «Il vino la farà sicuramente da padrone qui, esattamente come a Vibo» spiega Tonino Daffinà «Faremo cucina romana ma con l’aggiunta del pesce che già nel nostro primo ristorante romano, il Simposio di piazza Cavour, è lavorato ad arte».

LaCapitale Speciale va in onda ogni lunedì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky. La puntata è già disponibile su LaC Play (clicca qui per rivederla).