Gli uomini della polizia stradale di Vibo Valentia setacciano il territorio. Centinaia di controlli. Numerose le infrazioni rilevate agli automobilisti.

VIBO VALENTIA - Con il prosieguo della stagione estiva e l’aumento del traffico veicolare, sono stati intensificati come ogni anno i servizi di controllo della circolazione stradale ad opera della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, sia sul tratto autostradale della A3 Salerno Reggio Calabria tra gli svincoli di Pizzo e Rosarno che sulle principali arterie di viabilità ordinaria, con particolare riferimento alla litoranea provinciale 522 Pizzo - Tropea. L’attività ha riguardato principalmente la verifica del rispetto dei limiti di velocità e l’abuso di alcol e droghe alla guida. Solo nelle ultime settimane, infatti, sono stati redatti tramite apparecchiatura telelaser a contestazione immediata, oltre 50 verbali per violazioni ai limiti di velocità con multe salate, fino a 500 euro, e immediato ritiro della patente di guida. Il contrasto alla guida in stato di ebbrezza con appositi servizi mirati nei fine settimana, poi, ha registrato il controllo di 305 utenti, soprattutto lungo il litorale particolarmente frequentato dai giovani nel periodo estivo. Sono risultati positivi all’alcol test 12 conducenti; per 3 di loro è stata ritirata la patente e inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria poiché il limite riscontrato è risultato rientrare nel penale; per gli altri, con limite al di sotto della soglia penale, si è proceduto al ritiro del titolo abilitativo, redazione di un verbale di 515 euro e decurtazione di 10 punti sulla patente. Nei normali servizi di controllo della viabilità, a fronte di quasi 200 conducenti controllati con etilometro, 6 di loro sono risultati positivi, perlopiù autotrasportatori per i quali vige la tolleranza zero sull’uso di alcol alla guida. Complessivamente le persone controllate nei giorni festivi di intenso traffico sono stati 492, i veicoli 489 e le infrazioni al codice della strada 145. I soccorsi ad automobilisti in difficoltà con i loro veicoli sono stati 53. Parallelamente all’attività repressiva, la Polizia Stradale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) e il comune di Tropea, porrà in essere nelle prossime settimane una campagna di sensibilizzazione al fine di prevenire comportamenti a rischio alla guida di veicoli denominata “#NONRISCHIOPERCHE’”.