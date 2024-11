Dipendenti e familiari degli assistiti chiedono l'intervento delle forze dell'ordine

IONADI (VV) - La proprietà dimezza i posti di lavoro. I dipendenti insorgono e inscenano una protesta. E’ accaduto nel pomeriggio nella casa di riposo per anziani di Via della Pace, a Ionadi, nel vibonese. Tre dei sei inservienti si sono visti recapitare il preavviso di licenziamento. La struttura ospita una ventina di pensionati. In allarme anche i familiari degli anziani ospiti, accorsi sul posto per dare manforte ai dipendenti. Il personale della casa di riposo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: sono arrivati carabinieri e guardia di finanza.