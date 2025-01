Un grande impegno ripagato dalla fiducia e dal sostegno di spettatori, lettori e utenti dei social network che hanno scelto il network LaC per informarsi sul dramma a lieto fine di Cosenza. Il rapimento della piccola Sofia, un caso risolto in poche ore grazie alle indagini delle forze dell’ordine ha coinvolto tutta la Calabra che, per una volta unita, ha seguito gli sviluppi della storia in un afflato unico e ha “spinto” perché la neonata fosse restituita ai genitori com’è avvenuto nella notte di martedì. Sono state più di 100mila le visualizzazioni della diretta dell'edizione straordinaria in onda su LaC Tv per 180mila contatti tv registrati in poco meno di un’ora. Più di 2 milioni di persone sono state raggiunte sui social in tutta Italia e anche oltre i confini nazionali dai contenuti prodotti dalle testate Diemmecom sul rapimento.

Si tratta di dati senza precedenti. Dati che premiano l’impegno di una squadra di giornalisti che è riuscita a coinvolgere tantissime persone in Calabria e nel resto d’Italia attorno a un dramma che si è chiuso con l’ovazione per il ritorno di Sofia e un abbraccio collettivo alla sua famiglia.

«Quanto accaduto alla bambina di Cosenza, rapita e poi ritrovata illesa, ha coinvolto l’intera Calabria, ma anche gran parte del Paese – commenta il direttore di LaC Franco Laratta –. In pochi minuti, LaC ha messo in piedi un’edizione straordinaria del telegiornale, cosa non facile e non scontata. Immediatamente i giornalisti, i tecnici e tutti gli operatori si sono catapultati nelle nostre sedi di Cosenza e Vibo per garantire una cronaca in diretta che arrivasse in tutte le case. Un lavoro straordinario che è diventato servizio pubblico. Servizio a favore del pubblico. Non mi soffermo sulle cifre: su queste cose non intendiamo speculare. Siamo qui solo per servire il pubblico, per rendere tutti partecipi di quegli eventi che segnano la coscienza di un’intera comunità.

Tutti si sono sentiti mamme e papà della piccola Sofia. E tutti sono esplosi in un grido di gioia quando dai microfoni di LaC Tv è arrivato l’annuncio: “La bambina è stata ritrovata”. Grazie a tutti coloro che da ogni luogo ci hanno seguito».