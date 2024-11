Domenico Giannetta difende l'operato dell'amministrazione: 'ci sono state sei rotazioni in altre quattro strade'

OPPIDO MAMERTINA (RC) - Stamani ad Oppido Mamertina il sindaco, Domenico Giannetta, ha incontrato i giornalisti. “ I carabinieri – ha detto Giannetta – si sono allontanati per individuare i responsabili della rotazione della statua della Madonna e poi hanno ripreso a seguire la processione. Non capiamo perché ci saremmo dovuti allontanare anche noi e abbandonare il nostro posto. Durante il percorso prestabilito – ha detto ancora il sindaco di Oppido Mamertina – ci sono state sei rotazioni in altre quattro strade della nostra cittadina. Anche davanti all’ospedale e alla caserma dei carabinieri. Se lo stop in quella strada - ha detto Giannetta - voleva essere un omaggio al boss, noi condanniamo quanto è accaduto perché la volontà di pochi ha dissacrato il significato profondo della cerimonia religiosa”.