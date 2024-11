Sarà ripristinata una parte dei collegamenti sulla linea jonica che è stata sottoposta a sequestro dalla Procura di Castrovillari, dopo l'incidente ferroviario di Thurio, che, a causa dell'impatto tra un treno Sibari-Catanzaro e un camion, ha causato due vittime. «A partire dalla giornata di domani, giovedì 14 dicembre, circa il 40% dei treni sulla tratta Catanzaro Lido-Sibari saranno riattivati fino alla stazione di Corigliano. Da Corigliano a Sibari il servizio continuerà ad essere effettuato con autobus», ad annunciarlo è una nota stampa della Regione Calabria.

Diversi i disagi in questi giorni per i pendolari della linea jonica. «Auspichiamo che la Procura – ha dichiarato l’assessore regionale ai trasporti Emma Staine – termini al più presto le legittime verifiche del caso e dissequestri il tratto interessato per consentire la ripresa della normale circolazione ferroviaria. Ci affidiamo al lavoro degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, soprattutto in merito alla sicurezza e al corretto funzionamento degli impianti, e al contempo consentire a Trenitalia di riattivare i collegamenti per i tanti cittadini che utilizzano quotidianamente il treno». Sul sito Trenitalia sono presenti i provvedimenti adottati.