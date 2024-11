Il magistrato e il giornalista presenteranno la loro ultima fatica editoriale nell'anniversario della morte di Giovanni Falcone

Nel 25mo anniversario della morte di Giovanni Falcone, la sede regionale della Rai, un mese dopo la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore promossa dall'Unesco, ospiterà la presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso "L'inganno della mafia - Quando i criminali diventano eroi".

Gli autori spiegheranno la correlazione tra la diffusione del fenomeno criminale e la mancanza di prospettive occupazionali: quando il lavoro è un’utopia è facile cedere alle sirene del guadagno facile, attraverso l’illegalità.



«La mafia - spiegano gli autori - è un cancro della società ma non è una piovra invincibile. L'educazione alla legalità e al senso civico devono diventare le alleate di chi lotta con coraggio per affermare la giustizia». Parteciperanno Demetrio Crucitti, direttore della sede Rai della Calabria e, collegati in videoconferenza, Annalisa Bellini, responsabile Rai Eri, e Maria Pia Ammirati, direttore delle Teche Rai.

Salvatore Bruno