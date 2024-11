L’'istituto comprensivo di Vibo Marina farà notizia in musica per contribuire a divulgare il nuovo linguaggio di un orgoglio che supera il pregiudizio

Ventuno ragazzi dell’orchestra dell’Amerigo Vespucci saranno ospiti speciali di Link, Tropea Communication Meeting, la due giorni di eventi in programma nella Perla del Tirreno, organizzata da ViaCondotti21, LaC Network e Diemmecom con la partnership del Comune di Tropea e della Fondazione Magna Grecia. LaCalabriaVisione dedicherà uno spazio elettivo al tema principale dell’evento, Orgoglio e Pregiudizio, che verrà sviluppato nelle sue molteplici declinazioni, in un’alternanza fra musica, informazione e spettacolo.

I ragazzi saranno il cuore del momento musicale della serata di sabato 23 luglio 2022, a cui parteciperà anche Maria Salvia, “la preside dell’accoglienza” nota per i suoi modelli didattici all’avanguardia. È in pensione dal primo settembre 2021, ma continua a mantenere un forte legame con docenti e alunni, avendo promosso laboratori di cucina, musica, teatro, informatica e messo in piedi l’orchestra musicale giovanile, condotta dal prof. Andrea Mamone, vice preside dell’istituto, docente di educazione musicale e strumento, che si occupa di vari settori disciplinari, tra cui "Composizione dell’orchestra sinfonica, direzione d’orchestra e sviluppo del pensiero critico nel ragazzo".

L’istituto comprensivo ha già avviato da tempo con il Gruppo Pubbliemme una lunga collaborazione, che ha dato vita a una serie di progetti e iniziative di sensibilizzazione, come la campagna contro l’inquinamento delle plastiche, occasione in cui scolari, volontari e graduati hanno profuso grande impegno ed energia nel ripulire le spiagge di tutta la provincia, con fini e obiettivi promossi dai media afferenti alla società editoriale Diemmecom, e come il concerto di Natale del 12 dicembre 2019, i cui partner d’eccezione sono stati: Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Comune di Vibo Valentia. L’Amerigo Vespucci di Vibo Marina è frequentato da oltre mille alunni, che apprendono e mettono in pratica, con passione, l’arte musicale di una “scienza delle emozioni”, capace di trasformare in poesia ogni passo della vita.

