L’iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi programmati dall’Unistrada per il decennale della sua istituzione

Venerdì 28 aprile, un ulteriore tassello si aggiungerà al mosaico delle iniziative programmate dall’Unistrada per il decennale della sua istituzione con la Lectio Magistralis del Prof. Franco Cardini, il notissimo storico fiorentino, su “L’Islam e il Mediterraneo”. Il Prof. Cardini sarà presentato, a sua volta, da un altro illustre studioso della storia del Mediterraneo, il Prof. Pietro Dalena, Pro-Rettore dell’Università della Calabria.

Questa iniziativa della lezione magistrale affidata al Prof. Cardini riveste un carattere di estrema attualità, in un periodo in cui tragici eventi terroristici e vieppiù drammatiche vicende legate all’imponente incremento dei flussi migratori che si rifrangono sulle nostre coste, potrebbero indurre a moti istintivi di rigetto o ad atteggiamenti meramente di difesa, oscurando o indebolendo le tendenze e gli impulsi volti all’accoglienza ed alla solidarietà che pure ci sono congeniali. Non bisogna infatti dimenticare che Reggio, nel corso plurisecolare della sua storia, è stata un centro di attrazione e di contaminazione di tutte le variegate culture e civiltà che da sempre fanno capo al Mediterraneo e che da questo bacino si sono diffuse in tutto il mondo.

Del resto l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ha avvertito, fin dalla sua istituzione, come una propria specifica missione quella di dover contribuire all’internazionalizzazione di quest’area, una funzione che ritiene indeclinabile per il servizio da rendere all’obiettivo di dare un senso ed una apertura adeguati alla qualifica metropolitana della Città dello Stretto.