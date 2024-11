L’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giovanni Calabrese quale gesto di riconoscenza a Don Ciotti per la grande attenzione rivolta da sempre ai familiari delle vittime di mafia nella città di Locri e nella Locride

Giovedì prossimo, 23 febbraio, il Consiglio comunale di Locri delibererà un atto di indirizzo per il conferimento della cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti e all'associazione Libera. Tale iniziativa, su input del sindaco , quale gesto di riconoscenza a Don Ciotti per la grande attenzione rivolta da sempre ai familiari delle vittime di mafia nella città di Locri e nella Locride e per aver scelto proprio Locri come sede per la "XXII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

Il sindaco Giovanni Calabrese ha voluto comunicare a don Luigi la proposta che verrà approvata dal Consiglio comunale con una lettera aperta con la quale esprime sentimenti di riconoscenza per il grande impegno ed azione colturale che da ventidue anni porta avanti per ricordare la memoria delle vittime innocenti delle mafie. (AGI)