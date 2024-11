A gestire l’ostello per i prossimi dieci anni sarà il Consorzio Goel. Nei giorni scorsi ignoti avevano danneggiato la struttura portando via tre caldaie

Lunedì 20 febbraio, alle ore 17 si svolgerà la cerimonia di consegna dell'Ostello della Gioventù, realizzato su un bene confiscato alla criminalità organizzata, al Consorzio Goel aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Locri. A darne notizia l'amministrazione cittadina.



«Si conclude quindi - è scritto in un comunicato - in modo positivo il difficile percorso di individuazione del gestore dell'importante e simbolica struttura che nei giorni scorsi era stata "attenzionata" dalle forze criminali con il probabile obiettivo di voler dissuadere l'utilizzo definitivo della stessa. L'amministrazione comunale ed il Consorzio Goel che gestirà l'Ostello per i prossimi dieci anni, nell'esprimere ferma condanna per il vile gesto, hanno confermato - si legge ancora - la determinazione nel proseguire il percorso intrapreso con l'obiettivo di utilizzare la struttura per le finalità stabilite con la speranza che possa diventare punto di riferimento per tanti giovani che vorranno venire a conoscere ed apprezzare le innumerevoli positività della Locride terra di storia, arte e cultura».



Alla cerimonia, oltre al Sindaco della città ed al presidente del Goel, interverranno altre autorità civili e religiose.