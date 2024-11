In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, allo stadio comunale di Locri si è svolto il triangolare di calcio a squadre miste composte dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Locri, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria e dai ragazzi delle Consulte Giovanili coinvolte (Siderno, Gerace, Ardore, Caulonia e Locri). Il ricavato dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Onlus “Doppia Difesa”, fondata nel 2007 da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno per offrire sostegno alle vittime di discriminazioni, abusi e violenze che non hanno la forza di intraprendere un percorso di denuncia.

«Puntiamo a sensibilizzare i cittadini per combattere tutti i tipi di violenza sulle donne – sostengono i membri delle consulte giovanili – sia fisica che psicologica». A rispondere all’appello dei giovani anche le istituzioni locali, rappresentate dal presidente dell’associazione dei comuni della Locride Caterina Belcastro. «E’ una giornata importante – ha detto - un’occasione per promuovere la parità di genere e la non violenza».