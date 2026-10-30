L’Oktoberfest Calabria sbarca anche a Reggio Calabria. L’appuntamento con la grande manifestazione dedicata alla tradizione bavarese è previsto per il 2027 e ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, direttamente da Rende, dove in questi giorni è in corso l’evento.

Una novità che punta a portare anche nella città dello Stretto un appuntamento all’insegna della birra, della musica e dell’intrattenimento, capace di richiamare migliaia di persone. Cannizzaro ha visitato la manifestazione insieme ad alcuni componenti della Giunta comunale, incontrando gli organizzatori e avendo modo di conoscere da vicino l’organizzazione dell’iniziativa.

«Sto uscendo dalla tensostruttura di Rende che ospita l’Oktoberfest Calabria. Una manifestazione bellissima, musica, divertimento, socialità, aggregazione, migliaia di persone», ha dichiarato il sindaco.

La visita è stata anche l’occasione per avviare un confronto con gli organizzatori e gettare le basi per l’arrivo dell’evento a Reggio Calabria. «Me ne avevano parlato, siamo venuti qui insieme a qualche componente della Giunta, abbiamo cenato con gli organizzatori. La porteremo anche a Reggio nel 2027. I dettagli prossimamente», ha anticipato Cannizzaro.

Per la città dello Stretto si profila dunque un nuovo appuntamento nel calendario degli eventi e delle manifestazioni, con l'obiettivo di richiamare visitatori e creare occasioni di socialità e aggregazione. Restano ancora da definire le modalità organizzative, la location e le date, che saranno comunicate successivamente.



