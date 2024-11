È stato scelto per l’esclusiva ristorazione dell’Executive class. Un riconoscimento importante per l'Evo calabrese

L’olio extravergine iGreco della linea “Tommy-monodosi di qualità” in formato mignon scelto per l’esclusiva ristorazione stellata dell’Executive Class, la classe di viaggio più prestigiosa del Frecciarossa di Trenitalia. Oltre a vagoni dal comfort importante e sala meeting per incontri di lavoro, prevede un menù stellato, firmato dallo chef Carlo Cracco.

Ricette preparate con ingredienti locali, di stagione e creatività tutta italiana. Piatti che valorizzano il meglio della produzione agroalimentare del nostro Paese in un’atmosfera unica e ricercata, in cui la scelta dei prodotti è orientata ai massimi livelli delle eccellenze agroalimentari italiane. I viaggiatori dell’Executive Class potranno condire le portate proposte dal ristorante di bordo del Frecciarossa con olio extravergine iGreco. Un riconoscimento importante per l’altissima qualità dell’EVO calabrese.

«È un orgoglio essere parte di un progetto cosi importante che promuove il meglio dell’agroalimentare italiano tra i viaggiatori dell’Executive Class», spiega Tommaso Greco. «Il nostro EVO, 100% calabrese, contribuirà a raccontare l’Italia delle mille ricchezze enogastronomiche regionali».