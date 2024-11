Circa tremila persone sfilano per le vie del centro per ribadire il rispetto dei diritti di tutti gli individui, a prescindere dal loro orientamento sessuale

C’è anche una sposa con il suo bouquet tanto per rendere l’idea della inclusività di questa grande manifestazione. Giacomo e Simona, entrambi di Cosenza, dopo essersi uniti in matrimonio, non hanno voluto mancare alla sfilata per affermare quei diritti in cui anche loro credono fermamente. «Volevamo dare un segnale alla comunità – dicono – L’amore è sempre un sentimento splendido. Non ha nessuna importanza se il tuo cuore batte per una persona del tuo stesso sesso».

Il gay pride travolge Cosenza in una festa dai tanti colori: quelli della pace, del rispetto reciproco, del ripudio verso ogni forma di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza. Il corteo si è mosso da Piazza Loreto poco dopo le ore 18, sfilando per le vie del centro fino a raggiungere Piazza Amendola. Numerosi gli enti, le associazioni, i partiti presenti con le loro bandiere a testimonianza dell’adesione offerta all’iniziativa. Un anno dopo l’entrata in vigore della norma sulle unioni civili, l’Italia è un Paese più moderno, allineato al resto dell’Europa, ma l’orientamento sessuale continua a rappresentare un tabù, un ostacolo per l’accesso a determinate professioni e per accedere ai diritti spettanti ad ogni singolo individuo.

«Non basta cambiare la legge – dicono in molti – Va sradicata una mentalità arcaica, figlia della paura e dei pregiudizi, affinché si superi definitivamente ogni diversità tra persone omosessuali ed eterosessuali». Il corteo, senza intoppi né disordini, salutato da moltissimi commercianti affacciati davanti le vetrine dei negozi, ha raggiunto il cuore di Piazza Amendola dove i partecipanti si sono riuniti in un unico grande abbraccio.

