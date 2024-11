Non è stato ancora riparato il guasto del sistema telefonico dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. All'inizio sembrava si trattasse di un piccolo inconveniente, ma dopo due giorni di lavoro il problema non è stato ancora risolto.

Sarebbero necessari alcuni componenti elettronici specifici che al momento non sono però reperibili sul mercato. L'Azienda ospedaliera ha predisposto due linee telefoniche di emergenza: 0984 26055 e 0984 28888. Sono ancora attivi i cellulari aziendali (i numeri sono sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente) dei quali sono dotati medici, direttori, dirigenti e tecnici operatori dell’Azienda ospedaliera, non interessati, in alcun modo dal guasto del centralino.