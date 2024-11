Lo fa sapere in una nota la prefettura di Catanzaro. Previsto un rafforzamento del dispositivo di sicurezza e lo scambio di dati per garantire tempi di risposta più rapidi

È stata sottoscritta dal prefetto di Catanzaro, dal direttore regionale dei Vigili del fuoco, dal direttore dell’Uoa incendi Foreste e Forestazione della Regione Calabria e dal direttore generale dell'Azienda Calabria Verde la convenzione, per la collaborazione in materia di lotta agli incendi boschivi. Lo si legge in una nota diramata da Palazzo di Governo.

«Anche per quest'anno - si legge - nell’ambito della sinergica collaborazione tra amministrazione statale e Regione Calabria, sono stati approntati presidi di monitoraggio del territorio e squadre aggiuntive finalizzate al contrasto agli incendi boschivi o di interfaccia, nonché modalità di comunicazione e di scambio dei dati in tempo reale, al fine di garantire rapidi tempi di risposta dell’assetto organizzativo, che vede coinvolti uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, della Regione Calabria e di Calabria Verde».