Ieri sera l’evento organizzato dal gruppo editoriale per sostenere l’associazione Il Coraggio dei bambini. Il presidente Domenico Maduli: «Prosegue il nostro impegno a sostegno della categorie più deboli»

Un appuntamento importante, una serata all’insegna della solidarietà e della beneficenza. È quella che è andata in scena ieri sera al Riva Restaurant di Falerna. Organizzata dal gruppo editoriale Diemmecom ha visto come ospite d’onore la showgirl di origini calabresi Elisabetta Gregoraci, presidente onoraria Il Coraggio dei bambini, l’associazione per la quale sono stati raccolti fondi e che si occupa della ricerca sui tumori cerebrali infantili.

«La ricerca ha bisogno sempre del nostro sostegno e del nostro contributo – ha detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di LaC News24 – è importante donare. Anche così il nostro cuore si sente meglio, sono azioni belle e importanti».

Importanza sottolineata anche dal presidente ed editore del gruppo Diemmecom Domenico Maduli: «Prosegue il nostro impegno a sostegno delle categorie più deboli. Questa volta lo abbiamo fatto con Elisabetta Gregoraci, calabrese che si è affermata sulla scena nazionale. Il nostro gruppo sostiene la ricerca in diversi modi, lo abbiamo fatto mesi fa e proseguiremo».

Grande successo ieri sera al Riva restaurant di Falerna per la cena benefica organizzata dal nostro gruppo editoriale Diemmecom.

Nel novembre scorso, infatti, un’altra serata ha visto protagonista Diemmecom con una raccolta fondi a favore della ricerca scientifica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Soddisfazione è stata espressa anche dal patron del Riva di Falerna, Roberto Gallo: «Per noi è un piacere e un onore sostenere queste iniziative accanto a Diemmecom».