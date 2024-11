Tutelare i diritti di chi vive il dramma di essere affetto da patologie tumorali, non solo dal punto vista medico ma anche sociale e giuridico. È stato questo il filo conduttore della XVII Giornata nazionale del malato oncologico, organizzata da Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in Oncologia, andata in scena da giovedì 12 a domenica 15 a Roma. Nello speciale a cura di Matteo Occhiuto il racconto dei panel e le voci dei protagonisti, fra cui Francesco De Lorenzo, presidente Favo, Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo, Alessandra Viero, giornalista Mediaset, Marcella Marletta, direttore dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale del malato oncologico, Sandro Pignata, dell’Istituto tumori di Napoli, Paola Binetti, senatrice.

Vogliamo vincere insieme andrà in onda lunedì 23 maggio alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DDT, su LaC Sat, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.