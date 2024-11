In arrivo in Calabria 800 uomini destinati al controllo del territorio e al rafforzamento delle attività investigative. A Reggio riunione operativa tra prefetti, magistrati e vertici delle forze dell’ordine

REGGIO CALABRIA - Arrivano i rinforzi. 800 uomini da impiegare in tutte e cinque le province nel contrasto alla criminalità organizzata che in Calabria è sintetizzabile con una sola parola: ‘ndrangheta. Il piano già presentato nelle scorse settimane a Roma dal ministro dell’interno Angelino Alfano è stato ora illustrato dal vice capo della polizia Francesco Cirillo nell’ambito della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza che si tenuta in Prefettura (nella foto) a Reggio Calabria.

Il vertice. Un vero e proprio vertice monotematico presieduto dal prefetto di Reggio Claudio Sammartino e al quale hanno partecipato gli altri quattro prefetti, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i procuratori distrettuali e anche il direttore regionale del lavoro. Dalle parole, stavolta, si è passato ai fatti con una riunione operativa che ha fissato gli obiettivi da conseguire.

Gli obiettivi. Il piano prevede infatti un’azione di vigilanza e di controllo del territorio più capillare, maggiore visibilità, flessibilità e capacità di penetrazione in ogni settore istituzionale, produttivo, economico e sociale, riaffermazione della legalità in tutti gli ambiti: dagli appalti alle attività commerciali, dai cantieri all’abusivismo, dall’attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti all’edilizia. Sinergia e coordinamento tra le forze dell’ordine, controlli a tappeto, stretta sugli appalti con un costante e innovativo scambio di informazioni per evitare possibili infiltrazioni. E per il monitoraggio dei risultati è stata disposta persino una verifica mensile.

I rinforzi. In campo scenderanno quindi 800 unità di personale proveniente dai reparti speciali. Quasi la metà, 355 militari per la precisione, saranno destinati al controllo del territorio, 155 andranno invece a rafforzare l’attività investigativa e, quindi, gli uffici giudiziari e le squadre mobili. Altri 290 sono a disposizione. Andranno a rafforzare la squadra anti-‘ndrangheta in ognuna delle 5 province calabresi.

