“Lotta alla povertà, torna la campagna del banco alimentare”. Sarà questo il tema di oggi dell’approfondimento Dentro la notizia, condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite, negli studi di Cosenza, il direttore generale del Banco alimentare Calabria, Gianni Romeo.

Con tutta una serie di contributi realizzati da Emilia Canonaco sui numeri del Banco alimentare, le voci delle associazioni che operano nel settore e l’importanza delle mense per i poveri, sarà analizzato un tema socialmente delicato in una regione come la Calabria, in cui la soglia di povertà assoluta è cresciuta notevolmente rispetto alle percentuali complessivamente registrate sul piano nazionale: in una famiglia composta da tre persone, genitori ed un figlio minore, supera i mille euro.

Dalle 13,00 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.