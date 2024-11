«Mi occupo di analisi strategiche, che mi portano ad identificare i principali assetti geopolitici internazionali. - ha dichiarato Luciano Pollichieni ospite dell'ultima puntata di Piazza Parlamento - Il mondo è fortemente interconnesso, quindi il massacro in Ucraina tende comunque a influire anche sul mediterraneo. È evidente che per ultimare il conflitto la Russia dovrà fare delle concessioni all’Ucraina. L'ingresso dell'Ucraina nell'Ue va interpretato come una sconfitta per Putin».

Il ricercatore e analista geopolitico della Fondazione Leonardo Med-Or ha fatto poi anche alcune interessanti riflessioni non solo su questioni mediorientali, ma anche sulle risorse e sui potenziali inespressi del Sud Italia: «In Calabria c’è una forte presenza dell’etica del lavoro e, rispetto ad altri meridionali, i calabresi riescono a ribaltare ancora meglio le negatività in punti di forza. Potrei definire la Calabria un po’ come la “grande incompiuta d’Europa” e, pertanto, credo che questa regione potrebbe avere uno sviluppo notevole in futuro».