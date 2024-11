«Trump è stato un personaggio divisivo, è la sua strategia di comunicazione» ha detto Luciano Pollichieni ospite dell'ultima puntata di Piazza parlamento. «I repubblicani non lo amano, l’establishment del partito non vuole farsi rappresentare da lui. Ma non possono farne a meno. Trump ha dalla sua il centro degli Stati Uniti, che in lui vedono chi parla la loro lingua».

Pollichieni, analista politico di Critica e giornalista di Limes, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 16 novembre. Dagli studi de LaCapitale, Pollichieni ha parlato con Alessandro Russo delle prossime elezioni presidenziali americane e del ruolo che avrà Joe Biden di cui non è certa la ricandidatura.

«Dipende tutto da due elementi» - ha spiegato. «Se riuscirà a portare a termine la sua agenda, fatta di lotta all’inflazione, contrasto agli extraprofitti e diritti civili, e se riuscirà a ricucire con l’ala più progressista del Partito Democratico, quella di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che riesce a parlare ai più giovani».

