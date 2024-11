A parlare è il commissario Ue alle Politiche regionali Corina Cretu che ha lanciato un appello per accelerare sull'attuazione della capacità amministrativa

Il sud Italia non cresce secondo le aspettative dell’Unione europea.

Il commissario Ue alle Politiche regionali Corina Cretu, in un'intervista all'Ansa, ha infatti lanciato un appello ad «accelerare sull'attuazione della capacità amministrativa» con la designazione delle autorità di gestione per la programmazione 2014-2020. Si tratta, in sostanza, di un processo indispensabile per la certificazione e audit delle spese.

Senza la designazione, spiega Cretu, «non siamo in grado di rimborsare un euro».

Parlando poi di regioni come Sicilia, Campania e Calabria il commissario evidenzia: «Alcune regioni non crescono nonostante tutti i soldi che ci spendiamo. Vogliamo capire i motivi del perché questo accade».