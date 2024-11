‘Lo Stato non puo’ voltare le spalle a Nello Ruello’: chiaro il messaggio lanciato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci. La parlamentare calabrese, incontrando a Vibo Valentia i giornalisti, ha fermamente contestato la decisione del Consiglio dei Ministri di togliere la scorta al primo testimone di giustizia vibonese.

VIBO VALENTIA - La decisione di togliere la scorta a Nello Ruello, primo testimone di giustizia vibonese, non poteva passare sotto silenzio. Stamattina dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi dallo stesso Ruello (che ha dichiarato di sentirsi abbandonato dalla Stato temendo per la propria incolumità), è scesa in campo anche la parlamentare grillina Dalila Nesci (nella foto). Davanti ai giornalisti convocati nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza, la deputata del Movimento 5 Stelle ha contestato la decisione del Consiglio dei Ministri di revocare la scorta al testimone di giustizia. “Non è possibile – ha dichiarato la Nesci – che a Ruello venga attribuita semplicemente una videosorveglianza radiocollegata. Lo Stato non può e non deve abbassare la guardia”. Grazie alla dichiarazioni del fotografo vibonese, sono scattate le operazioni "Flash" e "Nuova Alba. “E oggi, dopo 9 anni di tutela, lo Stato - dice Ruello– mi dà il benservito”. Presenti all’incontro anche l’avvocato Giovanna Fronte, legale del testimone di giustizia.