Una visita importante per lo stand della Regione Calabria al Macfrut 2023, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma a Rimini da domani fino al prossimo 5 maggio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, durante la sua visita all'anteprima dell'esposizione in Piazza della Libertà, si è soffermato nello stand calabrese dove ha incontrato l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo.

Alla fiera riminese, di cui la Regione è partner istituzionale, saranno presenti in rappresentanza della Calabria – negli stand allestiti su una superficie di oltre 250 metri quadrati - diverse aziende, 16 organizzazioni di produttori e 9 consorzi, con le loro produzioni d’eccellenza simbolo di una terra che con oltre il 30% delle superfici bio è naturalmente vocata alla produzione ortofrutticola: la Calabria è prima in Italia nella produzione di clementine (tra le quali il clementino Igp) e di recente si è affermata anche nella coltivazione dei kiwi, in particolare di quello a polpa gialla, il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto, la patata della Sila, la cipolla rossa di Tropea e tanti altri prodotti.

«Desidero rivolgere un breve saluto. Sono lieto di essere qui. È un'occasione di grande importanza per questa fiera nata qui 40 anni fa». Ad affermarlo il Presidente della Repubblica durante la sua visita all'anteprima della Fiera Macfrut 2023. «Ci sono prodotti di eccezionale qualità come dimostra il livello delle nostre esportazioni. L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista nell'apertura dei mercati: il contenuto di questo settore è di primaria importanza. L'agricoltura si colloca in un tema cruciale, come il cambio climatico e la sicurezza alimentare, la sostenibilità».