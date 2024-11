L’agenzia è stata premiata per la creatività e per l’impegno profuso nelle tematiche sociali, nella comunicazione e nel cinema

Prestigioso riconoscimento per l’agenzia di comunicazione strategica e produzione cinematografica Lob&Partners in occasione della prima edizione dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” - Premio Gran Galà del Cinema 2022, che si è tenuta ieri sera all’Hotel St. Regis a Roma. L’agenzia è stata premiata per la creatività e per l’impegno profuso nelle tematiche sociali, nella comunicazione e nel cinema.

Tra i premiati alcune delle eccellenze del cinema italiano: Giancarlo Giannini e Ornella Muti, autentiche icone del grande schermo, Rocco Papaleo, Francesco Montanari, Paola Minaccioni, Edoardo Leo, Laura Chiatti, Filippo Laganà e Marco Bocci.

A ricevere il riconoscimento per Lob&Partners è stato il direttore creativo Luigi Vircillo, che a margine di un red carpet condiviso con il regista pugliese Giulio Ancora e le attrici Federica Pagliaroli e Martina Chiappetta, ha annunciato l’uscita nel 2023 del film “Even”, prodotto dall’agenzia da lui guidata, opera prima di Ancora. «Si tratta di un dramma psicologico con toni da thriller, che affronta una tematica sociale forte e di stringente attualità: la violenza sulle donne e il femminicidio».

Del cast - oltre a Federica Pagliaroli e Martina Chiappetta - fanno parte, tra gli altri, Massimo Bonetti, Serra Yilmaz, Ernesto Mahieux, Simona Cavallari, Romina Mondello, Paola Barale e Marco Cocci.

«È stato un piacere partecipare al Magnifica Awards “Roma come Hollywood”, un festival che ambisce a celebrare i protagonisti del cinema e della creatività, due grandi industrie culturali del nostro Paese», ha spiegato Vircillo, che di fronte al prestigioso parterre ha ringraziato i suoi collaboratori e dedicato il riconoscimento alla figlia Ophelia.