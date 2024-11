«La tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto», e di seguito un link su cui cliccare per riattivare il proprio green pass. È il contenuto di una mail (foto in basso) che sta arrivando a diversi italiani, con mittente “ministerodellasalute.pro.it”. Ma è lo stesso dicastero guidato da Roberto Speranza a spiegare che in realtà si tratta di un fake. Anzi, per essere più precisi, di una vera e propria truffa.

Attraverso i suoi canali social, infatti, il ministero della Salute avverte che quelle mail non provengono affatto dalla propria casella di posta: «Si tratta di un tentativo di phishing».

«Il phishing – continua la comunicazione - è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio». Quindi, la raccomandazione: se si vogliono avere informazioni sulla certificazione verde Covid-19 basta chiamare il numero 1500.