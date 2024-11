Appena arrivato l’aggiornamento che si attendeva nel pomeriggio, a seguito delle novità contenute nel bollettino meteo emanato dalla Protezione civile regionale, che prevede per domani 21 maggio un livello di allerta giallo. Il Comune di Crotone -recita il comunicato ufficiale di qualche minuto fa- revoca i provvedimenti adottati ieri di chiusura delle giostre e della fiera mariana e valuterà, addirittura, la possibilità di far svolgere il pellegrinaggio che, al momento, rimane cassato. Ulteriori decisioni circa gli eventi religiosi saranno assunte successivamente ad apposita riunione con le autorità ecclesiastiche.

Il rischio fortissimo, ora, è di far divampare le polemiche. Rimane infatti al momento ufficiale l’annullamento del pellegrinaggio della Madonna di Capo Colonna. La riunione del Centro operativo comunale di Protezione civile registrata ieri non aveva concesso altre possibilità al sindaco di Crotone che emanare l’ordinanza di chiusura scuole, parchi, cimitero ed anche fiera e giostre per questo sabato, considerata la giornata più importante dell’anno nella città di Pitagora. «Purtroppo davanti ad un bollettino regionale di allerta arancione non avevamo alcuna scelta che salvaguardare l’incolumità delle persone» ha specificato ai nostri microfoni Francesco Ciccopiedi, responsabile del Centro operativo comunale di Prociv. «Oltretutto – ha precisato - il percorso delle curve per la strada per il promontorio, la notte, il buio sono oggettivamente impedimenti aggiuntivi».

Ed aveva sollevato anche qualche scomposta polemica l’intervento preventivo al bollettino dell’arcivescovo Raffaele Panzetta. «In caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il “Quadricello” della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale “processione del rientro” dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio», recitava il comunicato dell’Arcidiocesi appunto qualche ora prima della riunione del Coc.

Il concerto di Ron

Così come a rischio, fino a poche ore fa, anche i fuochi pirotecnici. Una situazione che aveva allarmato i crotonesi, convinti che il partecipatissimo concerto di Ron fosse l’ultimo atto dei festeggiamenti mariani del 2023. Il comunicato che precede la riunione del Coc di questo pomeriggio, con la possibilità di concedere la processione serale, ha riacceso le speranze. Intanto giostra e fiera riapriranno di certo.