A causa del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore sull’alto tirreno Cosentino, un’auto e' rimasta bloccata in un sottopasso. Salvati i quattro occupanti del mezzo

Praia a Mare– L’alto tirreno Casentino flagellato dal maltempo. Diverse "bombe d'acqua" hanno colpito, in particolare, la zona di Praia a Mare, causando numerosi allagamenti. Momenti di panico per gli occupanti di una vettura rimasta bloccata in un sottopasso. Per mettere in salvo i 4 occupanti dell’auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il maltempo potrebbe protrarsi anche nella giornata di domani, sabato, quando sono previste precipitazioni anche temporalesche. Domenica su tutta la Regione tornerà a splendere il sole. Parola degli esperti. (ci)