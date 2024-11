Viabilità ripristinata dopo l'ultima frana nei pressi di San Fili, mentre la ferrovia rimane sotto sequestro

È domenica ma lungo la statale 107 si lavora alacremente già di buon mattino per rimuovere gli alberi pericolanti ed il terriccio sulla strada tra San Fili e Paola. La frana ha costretto l’Anas ad istituire per un breve tratto un senso unico alternato in corrispondenza del viadotto Bellavista. Uno smottamento di modeste entità ma sufficiente ad acuire i disagi sull’arteria, divenuta negli ultimi tempi un percorso ad ostacoli.

Diversi i restringimenti di carreggiata lungo la strada

Il contemporaneo svolgimento di lavori di manutenzione in galleria determinano il restringimento della carreggiata in altri due punti del percorso mentre più a valle, dove la ferita della collina è più evidente, lo scorrimento dei veicoli è ancora regolato da un semaforo. I disagi si toccano con mano. Paola è un nodo ferroviario strategico ma raggiungere la stazione da Cosenza sta diventando una vera impresa. Ma tra i viaggiatori abituali ci sono anche numerosi pazienti oncologici in cura all’ospedale di Paola e, naturalmente, i tanti pendolari, costretti a complicate gimcane per arrivare puntuali sul posto di lavoro.

Ancora sotto sequestro il tunnel del Santomarco

Intanto a quasi tre mesi dall’incidente ferroviario, rimane ancora chiusa e sotto sequestro la galleria del Santomarco. L’inchiesta sul deragliamento del 6 dicembre scorso è nelle mani di Pierpaolo Bruni e del sostituto Antonio Lepre. I binari sarebbero stati ossidati dalle copiose infiltrazioni di acqua nel tunnel, lungo 16 chilometri. Tre le persone indagate: il macchinista del convoglio, un dirigente di Rfi e un addetto alla sicurezza. La riapertura della linea appare ancora lontana.

Ambrogio: «Precarietà inaccettabile»

«Non si può più accettare una situazione così precaria di viabilità - dice il consigliere provinciale Marco Ambrogio - Si penalizzano due volte utenti e pendolari - aggiunge - Solitamente per raggiungere la stazione di Paola usavano la ferrovia da Cosenza. Adesso invece sono costretti a mezzi alternativi che però non riescono a raggiungere agevolmente Paola neanche su strada. Se questa situazione proseguirà, come Anci, insieme ai tanti sindaci interessati, andremo dal Prefetto a palesare tutto il nostro dissenso».

Di Natale: «Pronti alla mobilitazione»

Nei giorni scorsi sulla vicenda era intervenuto anche il consigliere provinciale Graziano Di Natale, presidente del consiglio comunale di Paola: «L’interruzione del collegamento ferroviario sta causando enormi difficoltà a cittadini, lavoratori e studenti. A breve - ha annunciato - promuoverò una mobilitazione generale».

Salvatore Bruno