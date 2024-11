A Vibo Valentia lezioni sospese a causa della improvvisa rottura della conduttura dell’acqua. Nel Crotonese si continua a monitorare il livello dei fiumi mentre a Catanzaro riprenderanno le attività didattiche

Domani, 26 gennaio, riapriranno le scuole rientranti nel territorio di Catanzaro. Lo conferma il Comune, in una nota in cui si precisa che «è stato riparato il guasto alla condotta di Santa Domenica e che è stata avviata l'alimentazione dell'impianto».

Diversa questione per Vibo Valentia. Qui le lezioni rimarranno sospese come esplicitato dall’ordinanza del sindaco Elio Costa, a causa dell’improvvisa rottura della condotta adduttrice all’acquedotto Alaco, in agro del Comune di Pizzoni, a servizio dei serbatoi di Vibo Valentia e frazioni.

All’interno del provvedimento, inoltre, il primo cittadino ha evidenziato che «l’approvvigionamento idrico è stato interrotto e non si ha notizia certa del tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni, né di quello indispensabile per la normale erogazione agli utenti, tenuto conto che i predetti serbatoi risultano completamente vuoti».

A Girifalco, nel Catanzarese, a causa di smottamenti e per il crollo di un tratto di strada comunale, attività didattica sospesa nel limitrofo liceo scientifico “Majorana”. L’istituto rimarrà chiuso fino al prossimo 28 gennaio.

Infine, nel Crotonese, flagellato dalle insistenti piogge, rimangono alti i livelli di monitoraggio da parte dei Comuni, della Protezione civile, Anas, Provincia, Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Su tutto il territorio (foto della Protezione civile) si registrano frane, allagamenti e pericoli per la caduta di massi. Costantemente controllati i fiumi e i torrenti.

La Sorical ha poi comunicato, in mattinata, il ripristino della rete elettrica da parte dell’Enel, intervenuta alle 00.22, annunciando quindi la piena funzionalità degli impianti. «Nelle prossime ore - aggiunge la Società di gestione - l'erogazione tornerà a pieno regime».

