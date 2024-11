Secondo le previsioni i rovesci si abbatteranno sul basso Ionio reggino, sulla Locride e sul Catanzarese dove non sono da escludersi nubifragi. Neve sulla Sila e sul Pollino

E’ in arrivo una nuova precipitazione per il sud Italia. Nel pomeriggio di domani, 21 gennaio, il maltempo si estenderà a Sicilia e Calabria. Lo comunica un avviso meteo della Protezione civile, rilevando che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Secondo le previsioni le precipitazioni si abbatteranno sul basso Ionio reggino, sulla Locride e sul Catanzarese dove non sono da escludersi nubifragi. Precipitazioni più consistenti e possibili criticità sono attese tra Aspromonte e Serre, Marchesato e Sila Piccola. Neve sulla Sila e sul Pollino al di sopra del 1500 metri. Il maltempo sarà caratterizzato da forti venti e mareggiate.

Valutata per la giornata odierna criticità “arancione” per rischio idrogeologico su tutto il Molise, tranne il bacino dell'Alto Volturno - Medio Sangro e sul bacino del Fortore in Puglia. Criticità “gialla”. Invece, sulla Sardegna occidentale, su Marche, Abruzzo e sui restanti bacini della Puglia. Prevista criticità “arancione”, inoltre, domani su Sardegna sud occidentale e sui bacini orientali.