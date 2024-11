La Calabria, insieme a Sicilia e Puglia, è la regione meridionale più colpita. Nelle ultime 48ore sono caduti 160mm di pioggia tra Scilla e Bagnara

REGGIO CALABRIA - Il basso Tirreno calabrese è stato tra le zone più colpite dalla violenta ondata di maltempo che sta interessando da lunedì il centro/sud Italia. In Calabria meridionale e Sicilia nord/orientale, tra le province di Messina e Reggio Calabria, si sono verificate piogge torrenziali con accumuli abbondanti. I dati più significativi sono quelli registrati sulla “costa viola” reggina: a Solano (sulle colline tra Scilla e Bagnara) la pioggia ha raggiunto i 160mm di in poco più di 48 ore. 107mm a Bagnara Calabra e 92mm a Scilla. Piogge abbondanti anche a Reggio Calabria con 45mm in centro e 60mm nella periferia nord della città, a Catona. Previsti miglioramenti nel week-end. (ab)