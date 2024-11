Il provvedimento disposto dal Gip di Lamezia Terme dopo la denuncia presentata dalla donna alla Polizia

LAMEZIA TERME - Avrebbe malmenato, ingiuriato, umiliato e minacciato ripetutamente la moglie anche dopo la separazione. Manifestazioni violente e umilianti anche ai danni del figlio minorenne, maltrattandolo sin dalla tenera eta'. Ora dovra' mantenersi a debita distanza dall'abitazione, dal luogo di lavoro dell' ex moglie ma anche dalla scuola del figlio e rispettare l'ancor piu' stringente divieto di non provare a contattarli in alcun modo. E' quanto disposto dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme a carico di un uomo di 39 anni, R.G.. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme a dare esecuzione al provvedimento. Violenze e maltrattamenti nei confronti dell' ex moglie ma anche del figlio minorenne affetto da un lieve difetto fisico sono state scoperte dagli agenti dell'Ufficio Anticrimine del Commissariato che hanno avviato indagini a seguito di denuncia da parte della donna fino all'emissione del divieto.