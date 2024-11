Adagiati su qualche cartone, dormivano nei pressi della sede dell’Azienda Ospedaliera di Via Pasubio a Cosenza. Gli agenti hanno deciso di portare la famiglia in un albergo, decidendo di pagare di tasca propria il conto della struttura

Dormivano abbracciati per riscaldarsi, sotto i portici antistanti la sede dell'Azienda Ospedaliera di Via Pasubio. Adagiati su qualche cartone, con un lenzuolino a proteggerli dalla temperatura rigida della notte. Li hanno trovati così gli agenti delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Cosenza.

La donna, 29 anni, e i suoi tre figli. I più grandi di tre e due anni ed un neonato di soli 4 mesi. Abbandonata dal marito in Romania, la giovane aveva cercato rifugio in Italia ed accoglienza presso alcuni parenti. Finché non è stata messa alla porta dai suoi stessi familiari, incapaci di provvedere al sostentamento di questa sfortunata famiglia. Spaesata e senza soldi, la ragazza si era vista costretta a trascorrere la notte all'addiaccio, stretta ai suoi bambini. Particolarmente toccante la scena presentatasi agli agenti.

Dopo aver preso in braccio in piccoli per assicurarsi delle loro buone condizioni di salute, i poliziotti hanno prima provato a ricercare una sistemazione presso strutture di assistenza e case famiglia, con esito negativo. Allora hanno deciso di accompagnare la famiglia presso un albergo cittadino, provvedendo a pagare di tasca propria per una sistemazione adeguata.

Questa mattina un assistente sociale del Comune di Cosenza ha raggiunto la famiglia in Hotel ed ha reperito una sistemazione presso la struttura religiosa "La Divina Provvidenza" di Zumpano dove la giovane mamma ed i suoi tre figli sono stati accompagnati.