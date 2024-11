Il Comune di Mantova si è offerto per accogliere nel proprio cimitero dieci salme non ancora identificate provenienti dal naufragio di Cutro. L'annuncio è stato dato dal sindaco Mattia Palazzi (Pd): «Abbiamo raccolto l'appello della comunità islamica calabrese per una degna sepoltura delle vittime del naufragio, come fino ad ora hanno fatto Bologna e Ravenna».

Le salme saranno sepolte nel cimitero principale di Angeli. L’ente ha già comunicato la disponibilità alla Prefettura di Crotone: «Attendiamo la risposta - ha detto il primo cittadino - e, se ci sarà ancora bisogno, Mantova non si tirerà indietro. Abbiamo il dovere di dare una degna sepoltura e un nome a queste vittime della nostra indifferenza. Se ci siamo dimenticati di loro da vivi non dimentichiamoci di loro da morti».