Ha portato una maglia di Lautaro Martinez al sindaco (interista) di Fuscaldo. Marcelo D’Andrea, fisioterapista personale di Leo Messi e dell’Argentina Campione del Mondo, è originario proprio del piccolo centro tirrenico nel Cosentino. Legatissimo al territorio ed innamorato dell’Italia, ha avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza.

Ieri è stato ospite del sindaco Giacomo Middea in Comune che lo ha accolto con tutti gli onori del caso e con i suoi collaboratori schierati al completo. «Il suo amore per Fuscaldo mi ha colpito molto e lo ha portato ad acquistare casa nella nostra comunità - ha detto il primo cittadino -. Averlo nostro concittadino è un onore ed un orgoglio e, con altrettanto orgoglio, lo abbiamo accolto in Comune».

«Non vi nego che l'emozione è stata tanta - ha aggiunto il sindaco Middea -. Durante i mondiali abbiamo tifato per la favola dell'Argentina e per il nostro Marcelo D'Andrea e vederlo così innamorato di Fuscaldo e della Calabria è qualcosa di fantastico, che riempie il cuore di gioia. Speriamo di ricambiare questo amore con l'ospitalità che merita».

Tutti i presenti hanno voluto scattare una foto con Marcelo D’Andrea, che dal canto suo si è prestato volentieri a farsi immortalare. Le origini fuscaldesi affondano negli anni ’60 quando i suoi nonni lasciarono l’Italia cercando fortuna in Sud America. Il fisioterapista ha condotto una ricerca, sfruttato i racconti ricevuti da bambino e coronato il suo sogno.