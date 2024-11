L'iniziativa, in programma sabato 2 settembre, è promossa dall’Azione Cattolica, dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e dalla Caritas diocesana

Organizzata dall’Azione Cattolica della diocesi di Cassano, dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e dalla Caritas diocesana cassanese, sabato prossimo 2 settembre si svolgerà una marcia silenziosa sui terreni bruciati dagli incendi «per percorrere – si legge in una nota - i luoghi divorati dalle fiamme e per riflettere su ciò che sta accadendo, ormai da mesi, nel territorio diocesano e calabrese. E' in atto - affermano gli organizzatori - un vero e proprio attacco criminale alla nostra madre terra».

Monsignor Francesco Savino celebrerà la Santa Eucarestia

Per questo Azione Cattolica, Mlac e Caritas si metteranno in cammino come dei viaggiatori sulla terra di Dio, richiamando l'enciclica di Papa Francesco in cui Gesù viene presentato come un viaggiatore in cammino sulle strade della Palestina per l'annuncio del Regno. «Un viaggiatore anche attento a contemplare la bellezza seminata dal Padre e pronto ad invitare i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino» aggiungono.

La marcia si concluderà con la celebrazione della Santa Eucarestia presieduta dal vescovo Francesco Savino. Alla marcia sono invitati anche i sindaci e le associazioni di protezione civile, molte delle quali sono intervenute proprio sugli incendi che hanno riguardato il territorio diocesano del Pollino e dell'Alto Ionio cosentino.