Nicolò Galasso, famoso per aver interpretato uno dei personaggi della serie Mare Fuori, Gaetano detto O'Pirucchio, sarà tra gli ospiti della seconda tappa di Link – Orgoglio e Pregiudizio, che si terrà il 3 agosto alle ore 21, nell'area portuale di Vibo Marina.

Galasso parte della generazione Z e nella serie televisiva, diventata anche un cult su Netflix, racconta con il suo personaggio una generazione che sbaglia e che si convince del giusto nell’errore, ma che dalle grate di una cella è capace di fare ammenda per poi rinascere, d’altronde “Siamo le scelte che facciamo”. La serie è ispirata alla vita dei giovani reclusi nell’Istituto Penale Minorile di Napoli. A raccontare queste vicissitudini giovani attori che interpretano alla perfezione la vita di strada di giovani camorristi.

Questo ragazzo classe 1998 è nato a Lanciano ma si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove approda dopo il diploma. Il suo successo arriva con ‘Mare Fuori’ e la sua ineccepibile interpretazione, riesce a coinvolgere lo spettatore che ne rimane affascinato e rapito. L'attore non solo si immedesima nel personaggio, ma riesce a trasferirsi e trasferire lo spettatore in una storia che sembra reale. In una dimensione 3D dove l’unica cosa che manca allo spettatore e la possibilità di toccare con mano quella realtà. Passione, vendetta, rabbia, amore tutti sentimenti umani, ma appartenenti a quel mondo della ‘camorra’, riversati quasi vomitati su chi osserva rapito le storie di questa generazione “Z”.

Lui e i suoi “compagni di giochi” sbagliano in modo cosciente certi di essere nel giusto e si ritrovano a vivere alcuni dei migliori periodi della loro vita dietro le sbarre ed è lì che avviene il miracolo. All’interno del carcere minorile ritrovano sé stessi tornando a respirare una “nuova aria” legata al desiderio di ricostruire qualcosa di migliore.

La presa di coscienza, la realizzazione degli errori fatti e la possibilità di scegliere una nuova strada, porta alla via della redenzione. Cambiare in meglio è possibile, basta fare la scelta giusta. Per poter interpretare al meglio il personaggio, Nicolò ha dovuto fare un importante lavoro introspettivo oltre che fisico, perché ha dovuto perdere molti chili per calzare alle perfezioni“i panni” di O’Pirucchio.

Inoltre lo sforzo più grande lo ha dovuto fare nei confronti dell’attore che interpretava il padre (Domenico Galasso attore teatrale), che nella vita reale è davvero suo padre. Entrambi attori, si sono trovati sullo stesso set. Nicolò ha dovuto con grande forza interpretativa odiare “realmente” colui che nella vita è un punto di riferimento. Lo studio del napoletano è stato un altro grande passo, un’altra grande prova di capacità attoriale, ma la facilità gli è stata data dal fatto che Nicolò “si diverte con i dialetti” così come afferma in una delle tante interviste che gli sono state fatte.

Il giovane attore ha una passione oltre alla recitazione ed è la musica. Ricorda con affetto i compagni di corso del centro sperimentale e ammette che studiare in gruppo o in una classe aiuta a crescere attorialmente, perché rende consapevoli degli errori che si fanno grazie al confronto con gli altri. Riguardo alla musica racconta di avere questa passione da circa 2 anni e mezzo. Dilettandosi con la chitarra, scrive di notte, perché è il momento dell’ispirazione.

Già da bambino, difatti, andava a vedere il Festival di Sanremo. Non ha un genere preferito e a muoverlo anche in quel caso sono le emozioni.

Nicolò Galasso sarà uno degli interpreti principali, sul palco di Link “Orgoglio e Pregiudizio” Giovedì 3 agosto nell’Area Portuale di Vibo Marina alle ore 21:00. L’evento è organizzato da Pubbliemme - Diemmecom – LaC Network - viaCondotti21, Tra gli ospiti anche Nicola Gratteri, monsignor Antonio Staglianò, Vincenzo Linarello, il Coro di Voci bianche dell’IC Amerigo Vespucci e i Kalavrìa.