Solo poche ore fa la FilmCams aveva denunciato, con una foto, lo stato del mare di Caminia che questa mattina presentava una lunga striscia marrone come benvenuto ai turisti. Subito, informa l'amministrazione di Stalettì, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si è attivato per saperne di più.

Da un sopralluogo effettuato, si è registrato il malfunzionamento ed il blocco di alcune stazioni di sollevamento dovuti alla mancata manutenzione degli ultimi anni. Il sindaco, in contatto con il Direttore generale del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, Salvatore Siviglia, si è adoperato per risolvere le criticità e ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente per ripristinare la funzionalità delle stesse con l’intervento immediato di ditte specializzate, al fine di scongiurare danni ambientali e consentire una serena e pulita balneazione.